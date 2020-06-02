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«Зенит» принял верное решение». Гаджиев — о продлении контракта с Семаком

06:08
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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев считает, что «Зенит»​ правильно сделал, продлив контракт с тренером Сергеем Семаком. Клуб подписал со специалистом соглашение на два года с возможностью продления еще на один.

– «Зенит» принял верное решение, – цитируют «Известия» Гаджиева. – У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака. Разве что тот сезон, когда они выиграли Кубок УЕФА под руководством Дика Адвоката в 2008 году. Но в тот период наши клубы не так сильно отставали от европейских грандов. Сейчас российские команды уступают западным конкурентам в темпах развития. Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждет творческий успех и он обязательно будет прогрессировать как тренер.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018276/sevastian-terletckii/programma-semak-pochemu-zenit-prodlil-kontrakt-s-trenerom

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