Игроки и тренерский штаб «Зенита» в пятницу вечером прилетели в Дубай, где начнется первый зимний сбор команды. Все прибывшие прямо в аэропорту сдали тесты на коронавирус. В отеле команда воссоединилась с легионерами, которые приехали в ОАЭ ранее.

Изначально на пятницу была запланирована тренировка, но из-за затянувшихся процедур тестирования ее отменили. В субботу «Зенит» проведет первые два занятия в 2021 году.

Ранее стало известно, что вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба остались в России из-за положительных тестов на коронавирус.

«Зенит» после первой части сезона лидирует в Тинькофф РПЛ с 41 очком.

(Гоша Чернов)