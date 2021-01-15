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«Зенит» прилетел в Дубай. В субботу — первые тренировки на сборах

20:29
Далер Кузяев в самолете перед посадкой в ОАЭ. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев в самолете перед посадкой в ОАЭ. Фото ФК «Зенит»
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Игроки и тренерский штаб «Зенита» в пятницу вечером прилетели в Дубай, где начнется первый зимний сбор команды. Все прибывшие прямо в аэропорту сдали тесты на коронавирус. В отеле команда воссоединилась с легионерами, которые приехали в ОАЭ ранее.

Изначально на пятницу была запланирована тренировка, но из-за затянувшихся процедур тестирования ее отменили. В субботу «Зенит» проведет первые два занятия в 2021 году.

Ранее стало известно, что вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба остались в России из-за положительных тестов на коронавирус.

«Зенит» после первой части сезона лидирует в Тинькофф РПЛ с 41 очком.

(Гоша Чернов)

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