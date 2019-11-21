«Зенит» презентовал онлайн-проект, посвященный 35-летию первого чемпионства

В день юбилея завоевания первого чемпионского титула сине-бело-голубые запустили проект, где предлагают или узнать что-то новое об историческом сезоне 1984 года.

Для проекта художниками-иллюстраторами были созданы десятки изображений, которые вместе с кадрами из хроники и текстами объединились в анимационное слайд-шоу, посвященное победе «Зенита» в чемпионате СССР.

35-летие исторического успеха сине-бело-голубых отмечается 21 ноября. В этот день в 1984-м году «Зенит» завоевал первый в истории чемпионский титул, одержав победу над харьковским «Металлистом» со счетом 4:1.

1 декабря болельщиков ждет «Легендарный променад» и масштабная программа чествования первых чемпионов в истории города. Перед началом матча футболисты «Зенита"-1984 совершат круг почета на «Газпром Арене».