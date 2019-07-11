"Зенит" презентовал Дугласа и Сутормина.

В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.

Игроки нанесли свои номера и фамилии на майки, после чего повесили их на стенд к остальным футболкам.

Напомним, 25-летний бразилец перешел в "Зенит" из "Гамбурга", подписав соглашение на 5 лет, а контракт сине-бело-голубых с 25-летним российским игроком, пришедшим из "Рубина", рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один год. (Егор Бычков)