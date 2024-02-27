Личка — о претензиях к Гладышеву: «Стало очевидно, что с таким подходом он не будет у меня играть»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» прокомментировал свои претензии к нападающему команды Ярославу Гладышеву.

— Слышал, что у вас и с Гладышевым был разговор по поводу его места в составе.

— Ну да, потому что Глади — талантливый игрок. Когда я пришел, то видел на тренировках: Ярослав играл в основном тогда, когда у него был мяч. Потерял его — в отбор уже не шел, переключений на оборону было мало. Стало очевидно, что с таким подходом он не будет у меня играть. Можно быть Месси, но если не делаешь важную работу после потери мяча, то будет тяжело. Сейчас Глади работает, старается, я уверен, что он может быть одним из лучших игроков в российском чемпионате. Главное — настрой. За всю игру мяч у тебя 2 минуты максимум. Только у Месси 5 минут. А что делать остальные 88 минут? Просто стоять? Игрок, который стоит на поле, мне не нужен. Надо открываться, создавать зону для партнера, работать на команду. Ярослав быстро все понял, старается на тренировках. Например, в одной игре он был немного расстроен, а я ему сказал: «Глади, ты недоволен, но это, возможно, был один из твоих лучших матчей. Ты делал предложения за спину, хорошо закрывал зону, когда соперник получал мяч. В работе без мяча в этой игре ты отработал на сто процентов, помог команде». Он все слышит.

— И в последнем матче с «Факелом» вышел в стартовом составе.

— Когда мы ехали в Воронеж, я думал, кто будет играть — Макаров или Гладышев? Знал, что нас ждет плохое поле, снег. «Факел» — силовая команда, поэтому больше подходил Макаров. Он более агрессивный, умеет играть пожестче, а Глади более техничный. Но я все же решил выпустить Гладышева, потому что он показывал, что в хорошей форме, плюс забил важный гол в Кубке «Пари НН», у него было отличное настроение. Я поставил его, он забил гол, работал без мяча, зоны закрывал, как надо. Хватило сил на 70 минут, сделал для команды все. Потом я поменял его на Макарова, — сказал Личка «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 16 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».