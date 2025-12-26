РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года, сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. РПЛ продолжит отвечать за организацию чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, а также распоряжаться коммерческими и вещательными правами.

Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было подписано в феврале 2022 года.