Акинфеев: «Я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории»

kvadrocopter Вот это праздник в СЭ...Акинфеев победил Спартак....Зенит обогнал в каком-то опросе...Ждем следующих победителей ...например, сегодня болельщики Локо обогнали спартаковских по количеству прививок! 15.10.2021

Ю.Ю. Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой... -------------------------------------------------------------------- А можно узнать фамилии лучших футболистов лучшей футбольной школы России? 15.10.2021

с13 Ну давай считать, что у нас было два чемпионата России ))). Один чемпионат в 90-е. Другой в 21 веке. У каждого свой. Всё равно мы останемся при своём мнении каждый. 15.10.2021

SAM Слова Акинфеева пафос да и только! Спартак был и будет всегда выше цыска! Вся история не только 90-х годов но и СССР говорит за Спартак не только перед цыска, но и перед всеми клубами России! Я вот принципиально не считаю все года начиная с 2000 ного, года купленные газпромом, когда в России нет футбола, а есть лишь деньги миллера! Спартак в 90 е года был на голову сильнее всех Российских клубов и тогда футбол был действительно честным, т.к. не было легионеров! Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой, своими футболистами и не будь сейчас продажного синита и дорогущих легионеров, Спартак и сейчас был бы ведущим клубом России! 15.10.2021

SAM Ну чисто формально, да! :-) 15.10.2021

SAM Ой, ну хватит уже о поддавках то... :-) Самому то не смешно?! Я вот принципиально не считаю все года начиная с 2000 ного, года купленные газпромом, когда в России нет футбола, а есть лишь деньги миллера! Спартак в 90 е года был на голову сильнее всех Российских клубов и тогда футбол был действительно честным, т.к. не было легионеров! Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой, своими футболистами и не будь сейчас продажного синита и дорогущих легионеров, Спартак и сейчас был бы ведущим клубом России! 15.10.2021

CSKADOV Когда кто-то один забивает, а кто-то другой нет, это всегда победа))) 15.10.2021

с13 90-е я принципиально не считаю. Это был не чемпионат, а поддавки в пользу одной команды и жуткий адмресурс. Хуже, чем сейчас товорится с Зенитом. Много хуже. Я уже написал - если вам считать нечего, считайте и радуйтесь. 15.10.2021

SAM А ты вот считай и 90 е годы! Это вся история дерби и Российского футбола и есть!!! Считай ещё и матчи СССР, в которых Спартак всегда был выше! 15.10.2021

с13 Когда ЦСКА обыгрывает Спартак - это всегда лучшее дерби. По определению. Были сезоны, когда ЦСКА имел ... по три лучших дерби. Два в чемпионате и, на закуску, в Кубке. 90-е годы я не считаю. Это зона "вне игры". Тем более в связи с вновь вскрывающимися обстоятельствами. Спартаковцы могут считать и это, если больше им нечего реально посчитать. 15.10.2021