Акинфеев: «Я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).
«Какая разница, скучный матч или не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — приводит слова Акинфеева Sport24.
ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного. Армейцы с 17 очками занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на седьмой строчке.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-10-14-akinfeyev-puskay-eto-budet-khudsheye-derbi-v-istorii-moye-delo-ya-vyshel-na-pole-i-obygral-spartak
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Вот это праздник в СЭ...Акинфеев победил Спартак....Зенит обогнал в каком-то опросе...Ждем следующих победителей ...например, сегодня болельщики Локо обогнали спартаковских по количеству прививок!
15.10.2021
Ю.Ю.
Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой... -------------------------------------------------------------------- А можно узнать фамилии лучших футболистов лучшей футбольной школы России?
15.10.2021
с13
Ну давай считать, что у нас было два чемпионата России ))). Один чемпионат в 90-е. Другой в 21 веке. У каждого свой. Всё равно мы останемся при своём мнении каждый.
15.10.2021
SAM
Слова Акинфеева пафос да и только! Спартак был и будет всегда выше цыска! Вся история не только 90-х годов но и СССР говорит за Спартак не только перед цыска, но и перед всеми клубами России! Я вот принципиально не считаю все года начиная с 2000 ного, года купленные газпромом, когда в России нет футбола, а есть лишь деньги миллера! Спартак в 90 е года был на голову сильнее всех Российских клубов и тогда футбол был действительно честным, т.к. не было легионеров! Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой, своими футболистами и не будь сейчас продажного синита и дорогущих легионеров, Спартак и сейчас был бы ведущим клубом России!
15.10.2021
SAM
Ну чисто формально, да! :-)
15.10.2021
SAM
Ой, ну хватит уже о поддавках то... :-) Самому то не смешно?! Я вот принципиально не считаю все года начиная с 2000 ного, года купленные газпромом, когда в России нет футбола, а есть лишь деньги миллера! Спартак в 90 е года был на голову сильнее всех Российских клубов и тогда футбол был действительно честным, т.к. не было легионеров! Спартак был и есть самый сильный клуб России своей школой, своими футболистами и не будь сейчас продажного синита и дорогущих легионеров, Спартак и сейчас был бы ведущим клубом России!
15.10.2021
CSKADOV
Когда кто-то один забивает, а кто-то другой нет, это всегда победа)))
15.10.2021
с13
90-е я принципиально не считаю. Это был не чемпионат, а поддавки в пользу одной команды и жуткий адмресурс. Хуже, чем сейчас товорится с Зенитом. Много хуже. Я уже написал - если вам считать нечего, считайте и радуйтесь.
15.10.2021
SAM
А ты вот считай и 90 е годы! Это вся история дерби и Российского футбола и есть!!! Считай ещё и матчи СССР, в которых Спартак всегда был выше!
15.10.2021
с13
Когда ЦСКА обыгрывает Спартак - это всегда лучшее дерби. По определению. Были сезоны, когда ЦСКА имел ... по три лучших дерби. Два в чемпионате и, на закуску, в Кубке. 90-е годы я не считаю. Это зона "вне игры". Тем более в связи с вновь вскрывающимися обстоятельствами. Спартаковцы могут считать и это, если больше им нечего реально посчитать.
15.10.2021
SAM
Не ты "обыграл" Спартак, а полевые игроки цыска! Стоишь и стой как столб в воротах! И если это можно назвать победой....?! Сейчас бы Спартак разделался с вами как собака с кошкой! Спартак исторически сильнее цыска! Был, есть и будет всегда!
15.10.2021