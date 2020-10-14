«Зенит» показал первые минуты Вендела в Санкт-Петербурге
09:36
Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала видео, на котором новичок команды Вендел проводит свои первые минуты в России.
Санкт-Петербург встретил 23-летнего полузащитника туманной погодой, но, судя по выражению лица, это не смутило бразильца.
«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» еще 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.
Вендел — здесь! ?— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге. pic.twitter.com/J8ouFdRKmC
Опрос
проголосовало: 24678Все опросы
Кто главный фаворит РПЛ после матча «Спартак» — «Зенит»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...