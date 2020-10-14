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«Зенит» показал первые минуты Вендела в Санкт-Петербурге

09:36
Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала видео, на котором новичок команды Вендел проводит свои первые минуты в России.

Санкт-Петербург встретил 23-летнего полузащитника туманной погодой, но, судя по выражению лица, это не смутило бразильца.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» еще 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.

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