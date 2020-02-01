«Зенит» показал, как забил четыре безответных гола «Дюделанжу» в товарищеском матче
19:24
«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского победного матча против «Дюделанжа» (4:0).
Голы во встрече забили защитник Йордан Осорио, нападающий Себастьян Дриусси, защитник Игорь Смольников и хавбек Алексей Сутормин с пенальти.
Все четыре гола в ворота команды из Люксембурга и другие яркие моменты матча #ЗенитДюделанж!https://t.co/r7VA6bJhUb— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 1, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...