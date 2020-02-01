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«Зенит» показал, как забил четыре безответных гола «Дюделанжу» в товарищеском матче

19:24
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«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского победного матча против «Дюделанжа» (4:0).

Голы во встрече забили защитник Йордан Осорио, нападающий Себастьян Дриусси, защитник Игорь Смольников и хавбек Алексей Сутормин с пенальти.

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