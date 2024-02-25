«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за последние пять лет

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила трансферный баланс клубов за последние пять сезонов.

Клубом с худшим трансферным балансом стал «Зенит» — минус 126 миллионов евро за пять лет. Вторым с конца идет «Спартак» (минус 81 миллион евро), третьим — «Локомотив» (минус 64).

Наименьшие потери за последние 5 сезонов из шести клубов, попавших в рейтинг, потерпел ЦСКА — минус 10 миллионов евро. При этом армейцы также единственный клуб, вышедший в плюс за последние 10 сезонов (плюс 48 миллионов евро).

Трансферные балансы клубов РПЛ. Фото CIES Football Observatory.

После 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар» (38 очков). «Зенит» (36) занимает второе место, а «Динамо» (32) идет третьим.