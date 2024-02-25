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Сегодня, 14:28

«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за последние пять лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дуглас Сантос (слева), Вильмар Барриос (по центру) и Артур.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила трансферный баланс клубов за последние пять сезонов.

Клубом с худшим трансферным балансом стал «Зенит» — минус 126 миллионов евро за пять лет. Вторым с конца идет «Спартак» (минус 81 миллион евро), третьим — «Локомотив» (минус 64).

Наименьшие потери за последние 5 сезонов из шести клубов, попавших в рейтинг, потерпел ЦСКА — минус 10 миллионов евро. При этом армейцы также единственный клуб, вышедший в плюс за последние 10 сезонов (плюс 48 миллионов евро).

Трансферные балансы клубов РПЛ.
Фото CIES Football Observatory.

После 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар» (38 очков). «Зенит» (36) занимает второе место, а «Динамо» (32) идет третьим.

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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