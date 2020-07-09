РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» пока не провел переговоров с Кокориным по новому контракту

9 июля 2020, 16:48
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Зенит» пока не провел переговоры с 29-летним нападающим Александром Кокориным по поводу заключения нового контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до конца этого сезона. Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев в интервью ТАСС заявил, что пообщается с Кокориным на тему его возвращения в «Зенит», если тот приедет с «Сочи» на игру против сине-бело-голубых.

Однако, по нашим данным, вчера диалога не состоялось.

В составе «Сочи» Кокорин провел в этом сезоне 9 матчей, забил 7 голов и отдал две результативные передачи. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир