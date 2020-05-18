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«Зенит» подпишет новый контракт с Семаком до конца мая

14:16
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» подробности нового соглашения с главным тренером Сергеем Семаком.

— С Семаком осталось обговорить незначительные детали и до конца мая подпишем новый контракт, — заявил Медведев. — На какой срок? Два года и возможностью продления на год. (Евгений Белоусов)

Действующее соглашение со специалистом истекает летом 2020 года. Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и привел команду к победе в чемпионате России.

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