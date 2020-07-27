«Зенит» подписал контракт с Ловреном на три года

«Зенит» и «Ливерпуль» достигли договоренности о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена. Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщает сайт российского клуба.

За «Ливерпуль» хорват отыграл 185 мачей и забил 8 мячей. В сезоне-2018/19 вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, а в сезоне-2019/20 — английскую премьер-лигу.

Деян Ловрен — игрок национальной сборной Хорватии и серебряный призер чемпионата мира 2018 года. В общей сложности он провел 57 матчей и забил три мяча за главную команду страны.