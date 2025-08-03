«Зенит» почти год не может обыграть московские команды в РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые продлили безвыигрышную серию против московских команд до шести матчей.

За последние два года зенитовцы провели со столичными соперниками 17 встреч, в которых добились всего лишь трех побед. Последний успех датирован сентябрем прошлого года, когда команде Сергея Семака удалось увезти три очка с «ВЭБ Арены».

Кстати, с начала чемпионата-2023/24 москвичи только один раз уступили на «Газпром Арене» — в августе 2024-го не повезло «Динамо», полузащитник которого Муми Нгамале не реализовал пенальти на 86-й минуте.

Все матчи «Зенита» против московских команд в РПЛ с начала сезона-2023/24

Дата Соперник Стадион Счет Голы 06.08.2023 Динамо Газпром Арена 2:3 Бальбуэна, в свои ворота, Сергеев — Тюкавин-2, Грулев 20.08.2023 Спартак Лукойл Арена 3:1 Вендел-2, Кассьерра — Соболев 03.09.2023 ЦСКА ВЭБ Арена 1:1 Дуглас Сантос — Заболотный 24.09.2023 Локомотив Газпром Арена 1:2 Кассьерра — Глушенков, Тикнизян 03.12.2023 Локомотив РЖД Арена 1:3 Кассьерра — Кержаков, в свои ворота, Глушенков, Тикнизян 02.03.2024 Спартак Газпром Арена 0:0 - 28.04.2024 Динамо ВТБ Арена 0:1 Тюкавин 11.05.2024 ЦСКА Газпром Арена 0:1 Чалов 10.08.2024 Динамо Газпром Арена 1:0 Глушенков 24.08.2024 Спартак Газпром Арена 0:0 - 14.09.2024 ЦСКА ВЭБ Арена 1:0 Лусиано Гонду 27.10.2024 Локомотив Газпром Арена 1:1 Мостовой — Батраков 01.03.2025 ЦСКА Газпром Арена 0:0 - 16.03.2025 Спартак Лукойл Арена 1:2 Луис Энрике — Мартинс-2 05.04.2025 Локомотив РЖД Арена 1:1 Соболев — Батраков 26.04.2025 Динамо ВТБ Арена 1:1 Педро — Гладышев 03.08.2025 ЦСКА Газпром Арена 1:1 Соболев — Алеррандро

Итого: +3=8-6, мячи 15-18.

