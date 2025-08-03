«Зенит» почти год не может обыграть московские команды в РПЛ
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые продлили безвыигрышную серию против московских команд до шести матчей.
За последние два года зенитовцы провели со столичными соперниками 17 встреч, в которых добились всего лишь трех побед. Последний успех датирован сентябрем прошлого года, когда команде Сергея Семака удалось увезти три очка с «ВЭБ Арены».
Кстати, с начала чемпионата-2023/24 москвичи только один раз уступили на «Газпром Арене» — в августе 2024-го не повезло «Динамо», полузащитник которого Муми Нгамале не реализовал пенальти на 86-й минуте.
Все матчи «Зенита» против московских команд в РПЛ с начала сезона-2023/24
|
Дата
|
Соперник
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
06.08.2023
|
Динамо
|
Газпром Арена
|
2:3
|
Бальбуэна, в свои ворота, Сергеев — Тюкавин-2, Грулев
|
20.08.2023
|
Спартак
|
Лукойл Арена
|
3:1
|
Вендел-2, Кассьерра — Соболев
|
03.09.2023
|
ЦСКА
|
ВЭБ Арена
|
1:1
|
Дуглас Сантос — Заболотный
|
24.09.2023
|
Локомотив
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Кассьерра — Глушенков, Тикнизян
|
03.12.2023
|
Локомотив
|
РЖД Арена
|
1:3
|
Кассьерра — Кержаков, в свои ворота, Глушенков, Тикнизян
|
02.03.2024
|
Спартак
|
Газпром Арена
|
0:0
|
-
|
28.04.2024
|
Динамо
|
ВТБ Арена
|
0:1
|
Тюкавин
|
11.05.2024
|
ЦСКА
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Чалов
|
10.08.2024
|
Динамо
|
Газпром Арена
|
1:0
|
Глушенков
|
24.08.2024
|
Спартак
|
Газпром Арена
|
0:0
|
-
|
14.09.2024
|
ЦСКА
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Лусиано Гонду
|
27.10.2024
|
Локомотив
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Мостовой — Батраков
|
01.03.2025
|
ЦСКА
|
Газпром Арена
|
0:0
|
-
|
16.03.2025
|
Спартак
|
Лукойл Арена
|
1:2
|
Луис Энрике — Мартинс-2
|
05.04.2025
|
Локомотив
|
РЖД Арена
|
1:1
|
Соболев — Батраков
|
26.04.2025
|
Динамо
|
ВТБ Арена
|
1:1
|
Педро — Гладышев
|
03.08.2025
|
ЦСКА
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Соболев — Алеррандро
Итого: +3=8-6, мячи 15-18.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2