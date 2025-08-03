Семак — об игре Соболева: «Он проявил себя хорошо. К сожалению, забил только с пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего команды Александра Соболева против ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. Соболев отметился голом с пенальти.

«Он проявил себя хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре РПЛ команда сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа.