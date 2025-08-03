Футбол
3 августа, 22:05

Семак — об игре Соболева: «Он проявил себя хорошо. К сожалению, забил только с пенальти»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего команды Александра Соболева против ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. Соболев отметился голом с пенальти.

«Он проявил себя хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре РПЛ команда сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа.

Соболев и Круговой спасли «Зенит» от поражения. ЦСКА увез ничью из Петербурга

Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
  • Сергей

    надо, и тогда поборники однополых браков из питера точно без чемпионства :) снимайте дебилы

    03.08.2025

  • Иван Л.

    если без приколов, то согласен, семак заблудился. ну и начальство ему,в том строго помогло

    03.08.2025

  • fan_89

    Семака надо снимать, чтобы спасти сезон.

    03.08.2025

  • Иван Л.

    Богданыч! Неужели зарпалата? Ну был же ты порядочный парень! Ну признай, что ты щас в просто в тупике, Соболев не Соболев, Гонду-монду, венд4л- жерсон.... да просто пора в Аравию может?

    03.08.2025

  • fan_89

    Команда третий год играет не пойми во что! Играть в навесы с Педро и Жедсоном это преступление! Травоядное ничтожество! Играть дома в пять защитников. Ты там на своём сельдерее вообще разума лишился?

    03.08.2025

  • fan_89

    Проваливай из Зенита! И своего дельфина забирай!

    03.08.2025

  • TokTram_

    Штанга - это да. А вот головой оба раза как раз совсем не опасно пробил, без каких-либо шансов на гол.

    03.08.2025

    • «Зенит» почти год не может обыграть московские команды в РПЛ

    Семак: «Вендел сильнее остальных? Для меня — на двести процентов»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

