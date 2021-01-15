«Зенит» отправился на сбор без Дзюбы и Лунева

В пятницу «Зенит» вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай на первый тренировочный сбор 2021 года. В ОАЭ вызваны 27 футболистов:

Вратари:

Михаил Кержаков

Александр Васютин

Даниил Одоевский

Давид Бязров

Защитники:

Вячеслав Караваев

Деян Ловрен

Ярослав Ракицкий

Дуглас Сантос

Данила Прохин

Дмитрий Чистяков

Данил Круговой

Юрий Жирков

Данила Хотулев

Полузащитники:

Малком

Вильмар Барриос

Магомед Оздоев

Леон Мусаев

Вендел

Далер Кузяев

Андрей Мостовой

Даниил Шамкин

Александр Ерохин

Алексей Сутормин

Нападающие:

Сердар Азмун

Себастьян Дриусси

Станислав Крапухин

Кирилл Щетинин

Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не полетели вместе с командой в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они приедут на «Газпром»-тренировочные сборы позже.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).

(Гоша Чернов)