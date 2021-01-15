«Зенит» отправился на сбор без Дзюбы и Лунева
В пятницу «Зенит» вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай на первый тренировочный сбор 2021 года. В ОАЭ вызваны 27 футболистов:
Вратари:
Михаил Кержаков
Александр Васютин
Даниил Одоевский
Давид Бязров
Защитники:
Вячеслав Караваев
Деян Ловрен
Ярослав Ракицкий
Дуглас Сантос
Данила Прохин
Дмитрий Чистяков
Данил Круговой
Юрий Жирков
Данила Хотулев
Полузащитники:
Малком
Вильмар Барриос
Магомед Оздоев
Леон Мусаев
Вендел
Далер Кузяев
Андрей Мостовой
Даниил Шамкин
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
Нападающие:
Сердар Азмун
Себастьян Дриусси
Станислав Крапухин
Кирилл Щетинин
Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не полетели вместе с командой в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они приедут на «Газпром»-тренировочные сборы позже.
Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).
(Гоша Чернов)
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