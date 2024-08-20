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Елена Илюхина покинула пост вице-президента РФС

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Председатель совета директоров «Зенита», экс-президент МРО «Северо-Запад» и федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина вышла из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию, информирует пресс-служба организации.

Она была избрана в состав исполкома 4 февраля 2021 года.

Также председатель совета директоров «Зенита» покинула пост вице-президента союза и перестала быть членом бюро исполкома.

В 2018 году Илюхина вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019-м стала его председателем. В 2020-2022 годах возглавляла МРО «Северо-Запад», также была президентом федерации футбола Санкт-Петербурга.

Российский футбольный союз благодарит Елену Илюхину за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Источник: https://rfs.ru/news/220992
РФС
ФК Зенит
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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 - : -
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П
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Маркус Вендел

Зенит

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