Защитник «Оренбурга» Андрей Малых отметился автоголом на 2-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев сделал заброс в штрафную площадь «Оренбурга», где форвард «Зенита» Сердар Азмун не смог обработать мяч, но Малых пошел на перехват и срезал мяч в свои ворота.