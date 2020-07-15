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«Зенит» — «Оренбург»: Малых забил гол в свои ворота

15 июля 2020, 20:33
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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых отметился автоголом на 2-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев сделал заброс в штрафную площадь «Оренбурга», где форвард «Зенита» Сердар Азмун не смог обработать мяч, но Малых пошел на перехват и срезал мяч в свои ворота.

Зенит — Оренбург

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