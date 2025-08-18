«Зенит» обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что петербуржцы обратятся в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2), сообщает «Спорт День за Днем».
В первом эпизоде капитан сине-бело-голубых защитник Дуглас Сантос получил вторую желтую карточку на 51-й минуте, после чего был удален. Во втором эпизоде в ворота «Зенита» на 88-й минуте встречи был назначен пенальти после фола полузащитника Густаво Мантуана. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко его не реализовал.
После 5 туров «Зенит» с 6 очками располагается на 9-м месте.
Источник: Спорт День за Днем
