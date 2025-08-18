Футбол
18 августа, 17:00

«Зенит» обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Сергей Ярошенко

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что петербуржцы обратятся в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2), сообщает «Спорт День за Днем».

В первом эпизоде капитан сине-бело-голубых защитник Дуглас Сантос получил вторую желтую карточку на 51-й минуте, после чего был удален. Во втором эпизоде в ворота «Зенита» на 88-й минуте встречи был назначен пенальти после фола полузащитника Густаво Мантуана. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко его не реализовал.

После 5 туров «Зенит» с 6 очками располагается на 9-м месте.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • Lars Berger

    Чего ты за всех тут расписываешься, Михельсон?) Когда "Спартак" обращается - ты громко визжишь про наше "нытьё"...) Когда "Зенит" - вдруг риторика меняется и начинаешь за всех писаться...) Удивительный вы, евреи, всё-таки народец... Казалось бы, живите по одному для всех закону - и будет вам счастье. Нет, всё вымораживаете, вымораживаете свои вонючие гешефты...) Придерживаюсь одной версии. Обращение в ЭСК - право каждого клуба. И реализовывать его или нет - дело каждого. Закон - един для всех. Только так.

    19.08.2025

  • Haiaxi

    Имею право на своё мнение.

    19.08.2025

  • _моро

    даже свинарня не ноет, а ты-то куда?)

    19.08.2025

  • spar001

    и они еще чем-то недовольны?

    18.08.2025

  • Sergey Sparker

    А как купленный судейка спас очко зениту в игре с ЦСКА нет желания вспомнить?

    18.08.2025

  • tolyashka

    закусывай

    18.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Сами себя унижают. Зачем?

    18.08.2025

  • hattabych

    Дугласу Сантосу надо было сразу к.к. показать, когда он с черезмерной агрессией на Литвинова со спины напал.

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Вот наглые! А по поводу оставленной без внимания опасной игры Лусиано, повлиявшей на исход матча, не хотите обратиться. А потом Мешок под микроскопом разглядел двойное касание у Барко. Вам и так очко подарили в напрочь проигранном матче, а они ещё и недовольны.

    18.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Зачуханные бомжи - ябеды!:rofl::rofl:

    18.08.2025

  • _моро

    не воняй

    18.08.2025

  • m_16

    Подожди, ты же утверждал, что Зенит в ЭСК с ноги дверь открывает и раком их ставит, какая, нафиг, челобитная? Ты уж определись со своими версиями.

    18.08.2025

  • Ю.Ю.

    Зря. Эти обращения ничего не дают. Ни одному клубу. Нет никакого смысла содержать этот ЭСК.

    18.08.2025

  • Сергей Чернов

    Семака надо гнать вместе с Медведевым.

    18.08.2025

  • ФОКСИ

    А что они не правы по данным пунктам?....это же не придумки свиней....

    18.08.2025

  • hovawart645

    Они и апелляции подают. И выигрывают со второго захода. Их же президент рассматривает) Своя рука...

    18.08.2025

  • m_16

    Вообще не факт. И ранее далеко не всегда такое бывало.

    18.08.2025

  • hovawart645

    Кто бы сомневался! Гигимон и после выигрышей челобитные строчит. Мелочные, сутяжные скряги. При этом хотят выглядеть львом!))

    18.08.2025

  • Stabichs

    «Зенит» обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»: Почему у нас всего лишь 6 очков нам нормально кто-нибудь может бъяснить?)

    18.08.2025

  • Юрист666

    Ну Зенит конечно выиграет спор при любом раскладе.

    18.08.2025

    • Каманцев прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» — ЦСКА и двойное касание у Барко

    Источник: «Гремио» заинтересован в трансфере Барко
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

