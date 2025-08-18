Каманцев прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» — ЦСКА и двойное касание у Барко

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал действия арбитров в матчах 5-го тура РПЛ.

Игру «Динамо» — ЦСКА (1:3) судил Кирилл Левников, который на 58-й минуте после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля не назначил пенальти в пользу гостей после контакта Матеуса Алвеса и Дениса Макарова в штрафной площади бело-голубых. Кроме того, игрок армейцев Данил Круговой получил желтую карточку за симуляцию после столкновения с голкипером «Динамо» Игорем Лещуком.

В матче «Акрон» — «Оренбург» (1:2) Сергей Карасев также не согласился с видеоассистентами и оставил в силе свое первоначальное решение, когда во втором тайме мяч после удара Максима Болдырева с близкого расстояния попал Даниле Хотулеву в отставленную правую руку.

— Как вы оцените эпизоды с желтой карточкой Кругового и неназначенным пенальти в ворота «Динамо»?

— Мы не комментируем решения судей до их разбора на ЭСК. По матчу «Динамо» — ЦСКА на рассмотрение комиссии будут вынесены два упомянутых момента. Если по ним не будет обращения от ЦСКА, ЭСК рассмотрит их по нашей инициативе, у нас есть такая практика.

— Карасев и Левников в важных эпизодах оставили свое первоначальное решение после вмешательства ВАР. Это нормально?

— Тут вновь нужно дождаться оценки эпизодов экспертами ЭСК, после чего будут даны развернутые комментарии. Не в отношении конкретных эпизодов, а в принципе могу сказать, что возможна ситуация, когда ЭСК устанавливает, что арбитр ошибся, при том что ВАР давал ему возможность принять верное решение, и он приглашался к монитору. Такая ситуация накладывает на арбитра дополнительную ответственность.

— Судя по изменившимся трактовкам, в матче «Спартак» — «Зенит» после двойного касания во время пробития пенальти, его нужно было перебить. Это так?

— Нет. Перебить одиннадцатиметровый было бы необходимо в случае, если бы гол был забит игроком, бьющим пенальти. Поскольку этого не произошло, а процедура пробития пенальти была нарушена из-за двойного касания, был назначен свободный удар.