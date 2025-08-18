Футбол
Судейство

18 августа, 16:56

Каманцев прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» — ЦСКА и двойное касание у Барко

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал действия арбитров в матчах 5-го тура РПЛ.

Игру «Динамо» — ЦСКА (1:3) судил Кирилл Левников, который на 58-й минуте после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля не назначил пенальти в пользу гостей после контакта Матеуса Алвеса и Дениса Макарова в штрафной площади бело-голубых. Кроме того, игрок армейцев Данил Круговой получил желтую карточку за симуляцию после столкновения с голкипером «Динамо» Игорем Лещуком.

В матче «Акрон» — «Оренбург» (1:2) Сергей Карасев также не согласился с видеоассистентами и оставил в силе свое первоначальное решение, когда во втором тайме мяч после удара Максима Болдырева с близкого расстояния попал Даниле Хотулеву в отставленную правую руку.

— Как вы оцените эпизоды с желтой карточкой Кругового и неназначенным пенальти в ворота «Динамо»?

— Мы не комментируем решения судей до их разбора на ЭСК. По матчу «Динамо» — ЦСКА на рассмотрение комиссии будут вынесены два упомянутых момента. Если по ним не будет обращения от ЦСКА, ЭСК рассмотрит их по нашей инициативе, у нас есть такая практика.

— Карасев и Левников в важных эпизодах оставили свое первоначальное решение после вмешательства ВАР. Это нормально?

— Тут вновь нужно дождаться оценки эпизодов экспертами ЭСК, после чего будут даны развернутые комментарии. Не в отношении конкретных эпизодов, а в принципе могу сказать, что возможна ситуация, когда ЭСК устанавливает, что арбитр ошибся, при том что ВАР давал ему возможность принять верное решение, и он приглашался к монитору. Такая ситуация накладывает на арбитра дополнительную ответственность.

— Судя по изменившимся трактовкам, в матче «Спартак» — «Зенит» после двойного касания во время пробития пенальти, его нужно было перебить. Это так?

— Нет. Перебить одиннадцатиметровый было бы необходимо в случае, если бы гол был забит игроком, бьющим пенальти. Поскольку этого не произошло, а процедура пробития пенальти была нарушена из-за двойного касания, был назначен свободный удар.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью (2:2) в&nbsp;пятом туре РПЛ.К «Спартаку» «липнут» спорные моменты. Работу судьи Чистякова в матче с «Зенитом» тоже будут много и долго обсуждать
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Кирилл Левников
Павел Каманцев
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Горын

    Обычное набрасывание говна на вентилятор. Этот эпизод обсосали все кто мог и не мог, тоже обсосали. Но это же Алла назарова, верный друг и воздыхатель Заремы. Как же не вставить свои пять копеек.

    18.08.2025

  • nick 17

    А они читать умеют? Посмотрите на таблицы кубка РПЛ, там тоже накосячено. Выкидыши ЕГЭ.

    18.08.2025

  • Заполярье

    Его избивали резиновыми дубинками! Кого его? Без комментариев! :sunglasses::money_mouth::slight_smile:

    18.08.2025

  • Patera

    Так называемый заместитель главного редактора, читать твою пустопорожнюю околесицу неприятно! На стройке, думаю, заместителем разнорабочего от тебя больший толк будет!

    18.08.2025

  • Павел Леонидович

    ясно, понятно

    18.08.2025

  • puzo-75

    Какая дешёвая провокация, товарисч корреспондент!- "Пенальти должны были перебить"... С какого ляда?-Вы не читали новую трактовку правил?-:Тогда садитесь и "учите матчасть!"

    18.08.2025

  • dinela

    Казанцев,Казанцев...Кто это,сын Каманцева?

    18.08.2025

  • LifeTV

    Какой кошмар! Таких как Казанцев надо гнать. Эксперт из него никудышный. Пенальти в ворота Динамо было. Ошибка питерского гражданина Левникова налицо. Предвзятое судейство. Всё-таки ЦСКА конкурент Зенита. Более сильный конкурент. :trophy: У Спартака вообще украли пенальти. Похоже, соперник Спартака остался без наказания. Я всегда говорил: этот чемпионат России можно считать незаконным и его итоги не признавать. Позор нашему РФС. Позор.

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Комментарии, состоящие из пустословия.

    18.08.2025

  • Gordon

    Так же, как и его предшественник.

    18.08.2025

  • dinela

    Наверное очередной внебрачный сын Прядкина?Иначе как он стал космическим пиратом?

    18.08.2025

  • Gordon

    Начальник транспортного цеха, если продрлжать аналогии, прав не имеет и не водил никогда :)

    18.08.2025

  • dinela

    Да,жаль,что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха...

    18.08.2025

  • Gordon

    Это хорошо, что нет. А заголовок идиотский, факт.

    18.08.2025

  • Gordon

    Да неужели?! Спустя несколько лет до дилетанта, по недоразумению возглавляющего комитет, дотумкало, что нехрен свой рот открывать до решения. Ну надо же!

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Таки да. "К пуговицам претензии есть?"

    18.08.2025

  • Sergey Sparker

    Хуля там комментировать. Косяки Левникова настолько очевидны что остается удивляться откровенной наглости этого судейки. Мол, ни хрена мне не будет, нет у вас приемов против Кирюхи, нет. Плевать я хотел и на ВАР и на здравый смысл!

    18.08.2025

  • НВ

    Где комментарий Каманцева? Не нашёл....

    18.08.2025

  • dinela

    ЖУЛИК!

    18.08.2025

  • ну я

    Охренный комментарий... Автор опуса садись, два.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    В заголовке - Каманцев прокоментировал спорные моменты. В тексте - никаких комментаринв по спорным моментам и близко нет. Обычная практика в "С-Э" - заголовки пишет один имярек, тексты - другой. А за какчество никто не отвечает. (Прямо по Райкину сюжет)

    18.08.2025

  • ОstWa11

    - Каманцев прокомментировал спорные моменты в матче: - Мы не комментируем решения судей до их разбора на ЭСК :clown::clown:

    18.08.2025

  • pawlino2007

    "Мы не комментируем решения судей до их разбора на ЭСК." Автор статьи - где комментарии от Каманцева?

    18.08.2025

    • Валуев: «Вопрос не в потолке зарплат, а в зажравшихся менеджерах и коррупции, которая окутала футбол»

    «Зенит» обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»
