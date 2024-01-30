Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

«Зенит» не продаст Вендела и Клаудиньо

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в это трансферное окно «Зенит» не намерен расставаться с лидерами — 26-летним Венделом (контракт до июня 2027 года) и его ровесником Клаудиньо (тот же срок соглашения).

Оба полузащитника доиграют в невском клубе как минимум до конца сезона. При этом проблем во взаимоотношениях с тренерским штабом и клубом в целом у них, по нашим данным, нет. О том, что бразильские хавбеки недовольны тем, что остаются в «Зените», во вторник, 30 января, сообщал журналист Иван Карпов.

Вместе с тем, чемпионы России готовы рассматривать предложения по 24-летнему полузащитнику Ду Кейросу (договор до июня 2028 года), пришедшему прошлым летом в качестве свободного агента. А вот один из зимних новичков, 27-летний крайний форвард Артур, по нашей информации, пока полностью устраивает Сергея Семака. О недовольстве главного тренера нападающим писал тот же Карпов.

Жерзино Ньямси, Манфред Угальде, Вендел. Трансферы РПЛ: «Спартак» подписал форварда, в «Локо» едет защитник, Вендел может уехать
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
8
33
Читайте также
Узбекистан вышел в 1/4 финала Кубка Азии благодаря голу Файзуллаева
Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
РФС отклонил жалобу «Краснодара» на 4-матчевую дисквалификацию Кордобы
Агент Джорджевича: «Мы открыты к предложениям от разных клубов»
Источник: Тикнизян может перейти в европейский клуб и сыграть в Лиге Европы
Хавбек молодежной команды «Зенита» Вершинин проведет сбор с «Балтикой»
Кечинов — о трансфере Угальде: «За такие деньги он должен сразу стать лидером команды»
Стало известно, какую зарплату предлагал «Зенит» Круговому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек молодежной команды «Зенита» Вершинин проведет сбор с «Балтикой»

«РБ Спорт»: Тодорович продлил контракт с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости