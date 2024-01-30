«Зенит» не продаст Вендела и Клаудиньо

Как стало известно «СЭ», в это трансферное окно «Зенит» не намерен расставаться с лидерами — 26-летним Венделом (контракт до июня 2027 года) и его ровесником Клаудиньо (тот же срок соглашения).

Оба полузащитника доиграют в невском клубе как минимум до конца сезона. При этом проблем во взаимоотношениях с тренерским штабом и клубом в целом у них, по нашим данным, нет. О том, что бразильские хавбеки недовольны тем, что остаются в «Зените», во вторник, 30 января, сообщал журналист Иван Карпов.

Вместе с тем, чемпионы России готовы рассматривать предложения по 24-летнему полузащитнику Ду Кейросу (договор до июня 2028 года), пришедшему прошлым летом в качестве свободного агента. А вот один из зимних новичков, 27-летний крайний форвард Артур, по нашей информации, пока полностью устраивает Сергея Семака. О недовольстве главного тренера нападающим писал тот же Карпов.