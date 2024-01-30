«РБ Спорт»: Тодорович продлил контракт с «Ахматом»

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович продлил контракт с клубом, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт 26-летнего боснийца продлен на три года.

Тодорович выступает за «Ахмат» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за грозненцев, забил один гол и сделал две результативные передачи.

После 18 туров «Ахмат» с 17 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.