«Зенит» не принял предложение «Сочи» по трансферу Кравцова

«Сочи» предложил «Зениту» выкупить контракт полузащитника Кирилла Кравцова за 800 тысяч евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в учетом бонусов эта сумма могла увеличиться до 1 миллиона евро, но руководство петербургского клуба отвергло предложение, так как «сине-бело-голубые» не заинтересованы в продаже футболиста.

Сообщается, что «Зенит» готов рассмотреть вариант с арендой Кравцова, либо прописать опцию обратного выкупа хавбека при полноценном трансфере.

20-летний футболист вторую половину сезона РПЛ-2021/22 провел в «Нижнем Новгороде». Он сыграл за команду 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.