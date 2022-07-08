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Сегодня, 11:35

«Зенит» не принял предложение «Сочи» по трансферу Кравцова

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» предложил «Зениту» выкупить контракт полузащитника Кирилла Кравцова за 800 тысяч евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в учетом бонусов эта сумма могла увеличиться до 1 миллиона евро, но руководство петербургского клуба отвергло предложение, так как «сине-бело-голубые» не заинтересованы в продаже футболиста.

Сообщается, что «Зенит» готов рассмотреть вариант с арендой Кравцова, либо прописать опцию обратного выкупа хавбека при полноценном трансфере.

20-летний футболист вторую половину сезона РПЛ-2021/22 провел в «Нижнем Новгороде». Он сыграл за команду 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-blokiruet-transfer-kravtsova-v-sochi-1307359/
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