«Зенит» не принял предложение «Сочи» по трансферу Кравцова
«Сочи» предложил «Зениту» выкупить контракт полузащитника Кирилла Кравцова за 800 тысяч евро, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в учетом бонусов эта сумма могла увеличиться до 1 миллиона евро, но руководство петербургского клуба отвергло предложение, так как «сине-бело-голубые» не заинтересованы в продаже футболиста.
Сообщается, что «Зенит» готов рассмотреть вариант с арендой Кравцова, либо прописать опцию обратного выкупа хавбека при полноценном трансфере.
20-летний футболист вторую половину сезона РПЛ-2021/22 провел в «Нижнем Новгороде». Он сыграл за команду 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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