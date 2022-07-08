«Зенит» договаривается с испанским брендом экипировки

По информации «СЭ», «Зенит» ведет переговоры с испанским брендом Joma. Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором чемпиона страны.

Пока же «Зенит» продолжит выступать в старой форме от Nike. Питерский клуб точно не успеет переодеться в экипировку от Joma к старту сезона. Это должно произойти походу чемпионата.

Ранее в Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону.

В сезоне-2021/22 испанский бренд был техническим спонсором «Уфы» и ЦСКА.