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Сегодня, 11:45

«Зенит» договаривается с испанским брендом экипировки

Севастиан Терлецкий
,  
Гоша Чернов
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Зенит» ведет переговоры с испанским брендом Joma. Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором чемпиона страны.

Пока же «Зенит» продолжит выступать в старой форме от Nike. Питерский клуб точно не успеет переодеться в экипировку от Joma к старту сезона. Это должно произойти походу чемпионата.

Ранее в Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону.

В сезоне-2021/22 испанский бренд был техническим спонсором «Уфы» и ЦСКА.

ФК Зенит
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