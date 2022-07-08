Агент Комличенко подтвердил информацию о переговорах между «Динамо» и «Ростовом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Информации о переговорах между «Динамо» и «Ростовом» можно верить. Ждем», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Динамо» и «Ростов» достигли договоренности о переходе нападающего в клуб из Ростова-на-Дону.

В прошедшем сезоне Комличенко забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Ростов» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.