Агент Комличенко подтвердил информацию о переговорах между «Динамо» и «Ростовом»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«Информации о переговорах между «Динамо» и «Ростовом» можно верить. Ждем», — сказал Клюев «СЭ».
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Динамо» и «Ростов» достигли договоренности о переходе нападающего в клуб из Ростова-на-Дону.
В прошедшем сезоне Комличенко забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Ростов» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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