«Зенит» не интересуется Дракслером

По данным «СЭ», в «Зените» не рассматривали кандидатуру полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера. Причина — дорогой контракт чемпиона мира-2014, который во французском клубе зарабатывает около 6 миллионов евро с учетом бонусов.

По всей видимости, в «ПСЖ» хотели бы продать 27-летнего немца этим летом — за год до окончания контракта. По данным transfermarkt, стоимость хавбека — 24 миллиона евро.

Ранее об интересе «Зенита» и «Краснодара» к Дракслеру написал журналист Нобель Арустамян. (Вячеслав Короткин)

В этом сезоне Дракслер провел за «ПСЖ» 3 матча, забил 1 гол.