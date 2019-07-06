"Зенит" назвал состав на матч с "Локомотивом" за Суперкубок России

"Зенит" объявил состав на матч Олимп-Суперкубка России с "Локомотивом". Встреча начнется в 19 часов по московскому времени.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойоло, Терентьев, Маммана, Мевля, Прохин, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Мак, Джорджевич.

Москвичи и питерцы сыграют в Москве на "ВТБ Арене". "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, 6 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)