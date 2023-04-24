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«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Вот возможный расклад

Отдел футбола «СЭ»
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«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать золотой для сине-бело-голубых.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Это произойдет в случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» победит в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмет дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что ее успех доведет преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.

На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у дончан (3:1), а на выезде сделали нулевую ничью.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

24

18

4

2

60-12

58

2

Ростов

24

14

7

3

43-31

49

3

Спартак

24

14

6

4

54-31

48

4

ЦСКА

24

13

6

5

43-22

45

5

Ахмат

24

12

4

8

35-30

40

6

Динамо

24

11

6

7

43-33

39

7

Краснодар

24

11

5

8

52-40

38

8

Оренбург

24

11

3

10

47-48

36

9

Сочи

24

9

4

11

32-44

31

10

Локомотив

24

8

5

11

37-41

29

11

Урал

24

7

4

13

26-40

25

12

Крылья Советов

24

6

7

11

24-35

25

13

Пари Нижний Новгород

24

6

4

14

27-48

22

14

Факел

24

2

12

10

29-45

18

15

Химки

24

4

5

15

23-52

17

16

Торпедо М

24

3

4

17

18-41

1
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
13
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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