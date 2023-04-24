«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Вот возможный расклад
Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать золотой для сине-бело-голубых.
Это произойдет в случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» победит в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмет дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что ее успех доведет преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.
На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у дончан (3:1), а на выезде сделали нулевую ничью.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
24
|
18
|
4
|
2
|
60-12
|
58
|
2
|
Ростов
|
24
|
14
|
7
|
3
|
43-31
|
49
|
3
|
Спартак
|
24
|
14
|
6
|
4
|
54-31
|
48
|
4
|
ЦСКА
|
24
|
13
|
6
|
5
|
43-22
|
45
|
5
|
Ахмат
|
24
|
12
|
4
|
8
|
35-30
|
40
|
6
|
Динамо
|
24
|
11
|
6
|
7
|
43-33
|
39
|
7
|
Краснодар
|
24
|
11
|
5
|
8
|
52-40
|
38
|
8
|
Оренбург
|
24
|
11
|
3
|
10
|
47-48
|
36
|
9
|
Сочи
|
24
|
9
|
4
|
11
|
32-44
|
31
|
10
|
Локомотив
|
24
|
8
|
5
|
11
|
37-41
|
29
|
11
|
Урал
|
24
|
7
|
4
|
13
|
26-40
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
24
|
6
|
7
|
11
|
24-35
|
25
|
13
|
Пари Нижний Новгород
|
24
|
6
|
4
|
14
|
27-48
|
22
|
14
|
Факел
|
24
|
2
|
12
|
10
|
29-45
|
18
|
15
|
Химки
|
24
|
4
|
5
|
15
|
23-52
|
17
|
16
|
Торпедо М
|
24
|
3
|
4
|
17
|
18-41
|
1
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4