«Зенит» может стать чемпионом уже через неделю. Все расклады на чемпионство в РПЛ

«Зенит» может оформить чемпионство уже через неделю

После победы сине-бело-голубых над «Краснодаром» (3:1) питерцы, набрав 58 очков, оторвались от «Динамо» уже на шесть.

Оставшийся календарь двух команд таков:

«Зенит»: Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).

«Динамо»: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

Напомним, что в случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом преимущество у «Зенита»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде в Петровском парке сделал ничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед «Динамо» в четырех оставшихся встречах команде Сергея Семака для завоевания титула будет достаточно взять всего 6 очков: устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

26-й тур можно назвать решающим: увеличение отрыва на три очка позволяет «Зениту» чувствовать себя совершенно спокойно. Успехи в играх с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» — абсолютно выполнимая задача, особенно на фоне необходимости для «Динамо» взять 12 очков из 12.

«Зенит» может в четвертый раз подряд завоевать титул РПЛ уже в следующем туре, если победит «Локомотив», а динамовцы уступят «Уралу».