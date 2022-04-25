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Сегодня, 20:59

«Зенит» может стать чемпионом уже через неделю. Все расклады на чемпионство в РПЛ

«Зенит» может оформить чемпионство уже через неделю
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После победы сине-бело-голубых над «Краснодаром» (3:1) питерцы, набрав 58 очков, оторвались от «Динамо» уже на шесть.

Оставшийся календарь двух команд таков:
«Зенит»: Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).
«Динамо»: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

Напомним, что в случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом преимущество у «Зенита»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде в Петровском парке сделал ничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед «Динамо» в четырех оставшихся встречах команде Сергея Семака для завоевания титула будет достаточно взять всего 6 очков: устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

26-й тур можно назвать решающим: увеличение отрыва на три очка позволяет «Зениту» чувствовать себя совершенно спокойно. Успехи в играх с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» — абсолютно выполнимая задача, особенно на фоне необходимости для «Динамо» взять 12 очков из 12.

«Зенит» может в четвертый раз подряд завоевать титул РПЛ уже в следующем туре, если победит «Локомотив», а динамовцы уступят «Уралу».

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

26

17

7

2

61-25

58

2. Динамо

26

16

4

6

45-25

52

3. ЦСКА

26

14

5

7

38-25

47

4. Сочи

26

14

4

8

42-29

46

5. Локомотив

25

11

8

6

37-32

41

6. Краснодар

25

11

6

8

36-27

39
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4
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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