«Зенит» могут объявить чемпионом, сезон завершить досрочно. Эксклюзив «СЭ» с Александром Алаевым

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев — о двух сценариях завершения сезона в российском футболе.

— 21 апреля состоялось заседание генсеков федераций УЕФА, где обсуждалась текущая ситуация по всем направлениям, в том числе национальные сборные, юношеские и национальные первенства. И после 23 апреля ряд решений был принят исполкомом УЕФА. Позиция УЕФА неизменна — должен быть соблюден спортивный принцип и места в еврокубках должны быть определены по результатам этого сезона. Это первый тезис. Второй — безопасность всех, кто вовлечен в организацию матчей. УЕФА тщательно рекомендует доиграть все первенства и разыграть места в еврокубках. Но это не относится к 1 и 2 дивизионам, решения по завершению этих турниров принимают сами национальные ассоциации. УЕФА будет считать обоснованным досрочное завершение чемпионатов в двух случаях — решение государственных органов или критические экономические последствия. Определиться с тем, когда и как будут возобновлены национальные чемпионаты, и проинформировать УЕФА мы должны до 25 мая.

Мы понимаем, что наши клубы и болельщики хотят, чтобы футбол вернулся, ведь такая длительная пауза сказывается на форме игроков, страдает экономика отрасли. Да и сейчас для многих возобновление матчей может стать символом того, что ситуация в мире стабилизировалась. К сожалению, конечно, речь пока не идет о том, что игры получится проводить при зрителях.

Взвесив все за и против, мы создали рабочую группу с участием представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Приняли два базовых сценария. Первый — оптимистичный. Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть.

Второй сценарий — пессимистичный. Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства.

Наша логика: сохраняем клубы и целостность соревнований. Почему в этом случае не провести мини-турнир? В РПЛ осталось всего 8 туров доиграть. Мы за месяц спокойно доиграем по действующему регламенту.

Сейчас готовим регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей без зрителей. Медицинский комитет РФС подготовил соответствующие рекомендации. ы Наша главная задача обеспечить безопасность для всех участников турнира. (Дмитрий Зеленов)