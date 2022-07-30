«Зенит» — «Локомотив»: Сергеев забил гол сразу после выхода на замену

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал автором гола в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

Сергеев получил пас от Зелимхана Бакаева и аккуратно перекинул вратаря «Локо». Отметим, что оба футболсита вышли на поле за несколько мгновений до этого момента.

Сразу после гол тренерский штаб «Локо» предъявлял активные претензии судейской бригаде, так как московский клуб не успел провести свою замену и в этот момент находился в меньшинстве после травмы защитника Максима Ненахова.