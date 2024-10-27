«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой забил в начале второго тайма
«Зенит» вышел вперед в матче 13-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.
На 51-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой, реализовав выход один на один с вратарем.
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
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|28-4
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|
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|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
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|3
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|26
|
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
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|
Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Бителло
Динамо
|6
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
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|1
|3
|
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Райан Сенхаджи
Факел
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