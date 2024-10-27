«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой забил в начале второго тайма

«Зенит» вышел вперед в матче 13-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 51-й минуте счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой, реализовав выход один на один с вратарем.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».