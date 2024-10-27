«Зенит» — «Локомотив»: ничья после первого тайма

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«Зенит» и «Локомотив» не забили голов в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 0:0.

В первые 45 минут встречи по желтой карточке получили форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев и нападающий сине-бело-голубых Клаудиньо.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».