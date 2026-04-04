Голы Джона и Соболева принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» дома победил «Крылья Советов» в 23-м туре чемпионата России-2025/26 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена».

В первом тайме команды голов не забили. Во втором тайме на 49-й и 55-й минутах отличились Джон Джон и Александр Соболев.

За самарский клуб единственный гол забил Сергей Бабкин из-за пределов штрафной.

«Зенит» набрал 51 очко и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (49 очков) сегодня сыграет с «Ахматом».

«Крылья Советов» (21 очко) находятся на 13-м месте.