Точилин: «Сочи» действительно заслужил победу над «Уралом», выстрадал»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Мы действительно заслужили эту победу, выстрадали. Надеюсь, что это только отправная точка и все основные победы будут у нас впереди. Ребята сами заждались этих забитых мячей, потому что в каждой игре мы создаем моменты, но не получалось забить. Можно сказать, что выстрадали. Для нас главным было забить первый мяч, а то, что дальше прорвет, так оно должно было случиться. Отсутствие Нобоа? Все-таки мы команда, у нас есть и другие футболисты, которые взяли на себя лидерские качества и ведение игры. Мы ждем, что Кристиан в ближайших играх сможет нам помочь», — приводит слова Точилина пресс-служба клуба.

«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ. Команда набрала 9 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.