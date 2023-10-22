Литвинов: «Может, Соболев и пропустил командный завтрак. У всех бывают конфликты»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал информацию о возможном отстранении нападающего команды Александра Соболева.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

В воскресенье, 22 октября форвард остался в запасе на игру 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Футболист вышел на замену после перерыва и не отличился результативными действиями.

— Вы когда-нибудь пропускали командный завтрак? — вопрос Литвинову.

— Я ни разу не пропускал командный завтрак «Спартака», — ответил Литвинов. — Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно.

— Преувеличено?

— Очень сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша все понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришел?» Это раскрученная история.

— Завтраки вкусные?

— Шикарные.

26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.