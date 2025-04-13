«Зенит» и «Краснодар» встретятся в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире матч в Санкт-Петербурге покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра чемпионата России будет доступна в федеральном телеэфире на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 23 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимал третье место с 47 очками, на предыдщей неделе сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в премьер-лиге, в предыдущую субботу «быки» победили «Акрон» (1:0).