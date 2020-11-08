«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд
Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. С первых минут в составе питерцев на поле выйдет форвард Артем Дзюба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
Запас: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Шапи, Берг.
Запас: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Кабелла, Марков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.