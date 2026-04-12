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12 апреля, 20:22

«Зенит» — «Краснодар»: питерцы ведут 1:0 после первого тайма

Алина Савинова

«Зенит» обыгрывает «Краснодар» по итогам первого тайма матча 24-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 27-й минуте с передачи Луиса Энрике забил Вендел.

На 44-й минуте защитник сине-бело-голубых Ваня Дркушич получил желтую карточку.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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