«Зенит» — «Краснодар»: питерцы ведут 1:0 после первого тайма
«Зенит» обыгрывает «Краснодар» по итогам первого тайма матча 24-го тура чемпионата России — 1:0.
Гол на 27-й минуте с передачи Луиса Энрике забил Вендел.
На 44-й минуте защитник сине-бело-голубых Ваня Дркушич получил желтую карточку.
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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