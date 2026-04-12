«Зенит» — «Краснодар»: Оласа сравнял счет на 69-й минуте

«Краснодар» сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» — 1:1.

На 69-й минуте с передачи Джона Кордобы гол забил Лукас Оласа. Для 31-летнего футболиста это первый забитый мяч в сезоне-2025/26.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».