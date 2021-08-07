«Зенит» — «Краснодар»: Крыховяк выйдет на поле с первых минут
Тренерские составы «Зенита» и «Краснодара» огласили стартовые составы на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ.
В этой встрече в составе «быков» дебютирует полузащитник Гжегож Крыховяк, он начнет с первых минут матча.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спайич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.
Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет на «Газпром Арене». Начало — в 17.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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andrei werty
Позор, позор, и еще раз позор. Уже который матч бесполезное дерево выходит в основе. Опять придется играть 10 против 11. Не жалеет семак своих игроков, уже который матч ставя балласт с первых минут.
07.08.2021