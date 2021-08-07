«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть и во сколько начало матча
В субботу, 7 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором действующий чемпион страны «Зенит» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Зенит» одержал одну победу над «быками» в первом туре, а вторая игра сезона завершилась результативной ничьей 2:2.
Следить за матчем «Зенит» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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