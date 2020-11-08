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«Зенит» — «Краснодар»: Берг с Кержаковым устроили потасовку после гола

19:26
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вместе с вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым потолкались после гола с пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

На 17-й минуте швед реализовал пенальти за игру Вендела в штрафной площади, что-то сказал голкиперу, из-за чего и возникла небольшая потасовка. Арбитр Москалев угомонил страсти, не прибегая к желтым карточкам.

Зенит — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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