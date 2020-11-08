«Зенит» — «Краснодар»: Берг с Кержаковым устроили потасовку после гола
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вместе с вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым потолкались после гола с пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
На 17-й минуте швед реализовал пенальти за игру Вендела в штрафной площади, что-то сказал голкиперу, из-за чего и возникла небольшая потасовка. Арбитр Москалев угомонил страсти, не прибегая к желтым карточкам.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.