«Зенит»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты «Зенита» ушли в отпуск 11 декабря. 11 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Международном медицинском центре «СОГАЗ».

14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправятся на первый тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), который завершится 29 января. Второй сбор продлится с 1 по 28 февраля в Дохе.

«Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу 2023 / 2024 после 18 туров. Команда из Санкт-Петербурга не уступает лидерство в РПЛ на протяжении пяти сезонов.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

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