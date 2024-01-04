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Наумов: «Трансфер Ренана был не совсем удачным»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал ожидаемым перехода защитника «Зенита» Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Надо признать, что трансфер был не совсем удачный, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Наумова. — Ренан не смог себя проявить, адаптироваться. Думаю, «Зенит» хотел его продать, но и аренда не самый худший вариант. Я, правда, не знаю условия этой аренды. Если «Зенит» не будет ничего платить, например, зарплату Ренану, это уже будет хорошо, потому что видно, что трансфер неудачный».

Также он ответил на вопрос, почему Ренан проиграл конкуренцию за место в составе.

«С бразильцами все может быть. Адаптироваться в нашем футболе может не каждый бразилец. Я это по своему опыту знаю. Не думаю, что Ренан — слабый защитник. Скорее всего, переезд в другую страну с другой ментальностью сказывался на нем. Видимо, он не смог адаптироваться. Что-то не получилось», — сказал Наумов.

20-летний бразилец провел за «Зенит» 18 матчей.

Источник: euro-football.ru
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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