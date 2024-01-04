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Сегодня, 17:45

Кузнецов рассказал, как мотивировал Пиняева футболкой Месси

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как мотивировал Сергея Пиняева футболкой легендарного аргентинца Лионеля Месси.

— На одной передаче я Пиняева мотивировал. Мы были с Костей Геничем и общались с ним по видеосвязи. Спрашиваю: «Ты забивал головой в премьер-лиге?» — «Нет». — «Забьешь — я тебе майку Месси подарю!» Встречаемся на Матче звезд Кубка: «Ну, что ж ты не забил?» — «А если сегодня забью, майку дадите?» — «Подумаю». Общение должно быть, мы следим за ними, они — за нами! Почему молодые ребята не могут следить за медиалигой? Это же интересно!

Дмитрий Кузнецов. «Если Пиняев забьет головой, подарю ему майку Месси!» Кузнецов — о победе 2DROTS над ЦСКА и конфликте с Бабаевым

— Майка Месси так у тебя пока и осталась? Откуда ты ее взял?

— Ребята, с которыми я играл в «Эспаньоле», там сейчас работают. Когда оставался месяц до ухода Месси из «Барселоны», я попросил их подписать у него футболку. После чего прислали мне ее в Москву по почте. Мотивация для Пиняя в силе — если забьет головой, может быть, подарю!

Сергей Пиняев
Дмитрий Кузнецов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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