Игроки ЦСКА Келлвен и Мендес сменили игровые номера
Футболисты ЦСКА Келлвен и Виктор Мендес сменили игровые номера, сообщает пресс-служба армейцев.
Бразилец будет выступать под 13-м номером, а чилиец — под 34-м.
«Число «13» для меня не просто цифра, именно с номером 13 я впервые вышел на поле и начал профессиональную карьеру», — цитирует Келлвена пресс-служба ЦСКА.
«Решил поменять номер, поскольку я дебютировал в футболе под номером 34, и с ним у меня связаны хорошие воспоминания. Надеюсь, что в этом сезоне новый номер принесет мне удачу!» — сказал Мендес.
23-летний Келлвен в прошлом сезоне провел за ЦСКА 31 матч, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. На счету 24-летнего Мендеса — 33 матча и 1 гол.
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|Химки
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15
|Динамо Мх
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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