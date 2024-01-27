Каррера: «Зенит» — русский «ПСЖ»? Конечно»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил «Зенит» с «Пари Сен-Жермен».

«Согласен ли я с тем, что «Зенит» — русский ПСЖ? Конечно, у них тоже очень много денег!» — цитирует «РБ Спорт» Каррера.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.