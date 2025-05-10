«Зенит» интересуется 19-летним Слити из «Фейеноорда»

Вингер «Фейеноорда» Аймен Слити может продолжить карьеру в России, сообщает Africafoot.

По сведениям источника, на 19-летнего голландца тунисского происхождения претендует «Зенит». Петербуржцы предложили за игрока 2,6 миллиона евро и контракт с зарплатой в 1 миллион евро, однако представители футболиста заявили, что предложение российского клуба не отвечает их интересам.

В текущем сезоне Слити провел 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. На взрослом уровне на его счету гол в 4 играх.