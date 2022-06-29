Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису

Отец экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Динамо» интересуется игроком.

«Что я буду комментировать то, что каждый раз кто-то пишет? Когда что-то будет, то все узнаете», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, 31-летний футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах «Валенсии», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.